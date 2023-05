Fiserv: Potenzial für Kursanstieg von +17,54% auf 124,67 EUR

Die Aktie von Fiserv verzeichnete am 26.05.2023 ein Plus von +0,85%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Rückgang um -4,83% beobachtet werden.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Fiserv liegt bei 124,67 EUR mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von +17,54%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

15 Analysten empfehlen Fiserv als starken Kauf und weitere acht geben eine Kaufempfehlung ab. Elf Experten haben sich neutral positioniert und nur einer ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Aktuell beträgt das Guru-Rating 4,03 und hat damit seine vorherige Bewertung bestätigt.

Die positiven Aussichten sollten Investoren dazu anregen zu recherchieren und eigene Entscheidungen in Bezug auf ihre Anlagestrategien zu...