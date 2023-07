Fiserv: Kursziel von 122,09 EUR laut Analysten noch nicht erreicht

Die Aktie von Fiserv wird aktuell nach Meinung der Bankanalysten unter ihrem wahren Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 122,09 EUR und liegt damit um +5,52% über dem aktuellen Kurs.

• Fiserv legte am 30.06.2023 um +1,69% zu

• Guru-Rating steigt auf 4,03

• Positive Einschätzung von rund zwei Drittel der Analysten

Am gestrigen Handelstag konnte Fiserv ein Plus von +1,69% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar eine Steigerung um insgesamt +4,99%. Die Stimmung am Markt ist daher momentan positiv.

15 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere acht empfehlen ebenfalls einen Kauf. Lediglich einer spricht sich für einen sofortigen Verkauf aus. Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich somit auf knapp zwei Drittel.

Das aktuelle Guru-Rating liegt bei 4,03...