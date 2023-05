Fiserv: Kursziel von 116,68 Euro

Die Bewertung der Aktie von Fiserv durch Experten ist laut aktuellen Analysen ungenau.

Das tatsächliche Kursziel liegt um +6,89% über dem gegenwärtigen Wert.

• Am 05.05.2023 steigt die Aktie von Fiserv um +2,08%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 116,68 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,03

Auf den Finanzmärkten hat Fiserv in letzter Zeit eine positive Entwicklung verzeichnet und erzielte gestern ein Plus von +2,08%.

Insgesamt steht jedoch für die letzten fünf Handelstage – also eine volle Woche – ein Minus von -1,31% zu Buche.

Der Markt erscheint daher derzeit relativ pessimistisch.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung nicht vorhergesehen haben dürften, herrscht klare Einigkeit darüber.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 116,68 EUR geschätzt.

Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass...