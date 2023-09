Fiserv: Kursziel liegt bei 132,59 EUR laut Analysten

Die Aktie von Fiserv ist nach Einschätzung der Bankanalysten nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 132,59 EUR mit einem Kurspotenzial von +17,82%.

• Am 19.09.2023 verzeichnete Fiserv eine Kursentwicklung von -0,42%.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,14.

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie einen neutralen Trend gezeigt und am gestrigen Tag ein Minus von -0,42%. Die Stimmung am Markt scheint daher derzeit eher ausgeglichen zu sein.

Von insgesamt 36 Analysteneinschätzungen empfehlen aktuell 24 Experten (“Kauf” und “Starker Kauf”) die Aktie zum Erwerb. Lediglich zwölf Experten haben das Rating “halten”. Somit sind immerhin +66,67% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating beläuft sich auf dem aktuellen Stand auf 4,14 Punkte und wird als...