Fiserv: Bankanalysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 122,37 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Fiserv eine Kursentwicklung von -0,16%. Trotzdem liegt das Ergebnis der vergangenen Handelswoche bei +2,90%, was den Optimismus am Markt stützt. Doch wie bewerten Bankanalysten diese Entwicklung?

Aktuell haben 15 Analysten die Aktie als “starken Kauf” eingestuft. Weitere acht Experten setzen auf ein “Kauf”-Rating und elf halten sich neutral mit einer Bewertung von “halten”. Lediglich ein Experte empfiehlt einen Verkauf.

Das mittelfristige Kursziel für Fiserv liegt bei beachtlichen 122,37 EUR. Sollte sich dieser Wert bewahrheiten, würde das Unternehmen Investoren eine Rendite von +5,68% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend in der Kursentwicklung.

Zusammengefasst bieten sich für Anleger weiterhin attraktive Optionen...