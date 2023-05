Fiserv: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +8,68%

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens Fiserv scheint laut Analysten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 116,72 EUR und würde somit ein Kurspotenzial von +8,68% eröffnen.

Am 04.05.2023 verzeichnete die Fiserv-Aktie eine negative Entwicklung von -0,85%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Kurs um insgesamt -3,05%, was auf eine pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Trotzdem sind 65,71% der befragten Analysten optimistisch und empfehlen die Aktie als “Kauf”. Von insgesamt 15 Experten stuften alle die Aktie zumindest als “halten” oder besser ein; keiner gab einen Verkaufsrat ab.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03.

Diese positive Einschätzung der Bankanalysten zeigt das Potenzial für Investoren in dieser Branche auf.