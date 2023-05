Fiserv: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - 124,08 EUR

Die Aktie von Fiserv hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung gezeigt. Am gestrigen Tag stieg der Finanzmarktkurs um +0,39%, was zu einem Gesamtanstieg von +0,59% führte. Einige Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein deutlich höheres Kursziel erreichen kann.

• Fiserv zeigte am 18.05.2023 einen Anstieg um +0,39%

• Das mittelfristige Kursziel für Fiserv beträgt 124,08 EUR

• Die durchschnittliche Bewertung für Fiserv bleibt bei 4,03

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Fiserv liegt bei 124,08 EUR mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von +11,28%. Von insgesamt 15 Analysten bewerten allein acht Experten das Unternehmen optimistisch als “Kauf” und weitere sieben Experten halten es zumindest immer noch für möglich (“halten”). Nur einer empfiehlt...