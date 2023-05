Fiserv: Analysten sehen hohes Kurspotenzial

Die Aktie von Fiserv hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -1,19% gezeigt. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,06%, was am Markt für Pessimismus sorgt.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt: Die Aktie ist laut ihrem Mittelfrist-Kursziel bei 124,13 EUR aktuell unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial von +13,06%. Insgesamt 15 Analysten empfehlen den Kauf der Aktien, während acht Experten sie als “Kauf” bewerten. Elf Experten vergeben das Rating “halten”. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,03 unverändert positiv.