Fiserv: Analysten sehen Kurspotenzial von +17,54% - Ziel bei 124,75 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte Fiserv (+0,85%) ein leichtes Plus verbuchen. In den letzten fünf Tagen musste die Aktie jedoch Verluste von -4,83% hinnehmen. Trotzdem sind Bankanalysten nach wie vor überzeugt und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf.

Das Kursziel der Aktie liegt aktuell bei 124,75 EUR – eine Wertentwicklung von +17,54%, sollten sich die Experteneinschätzungen bewahrheiten. Laut einer Umfrage unter 15 Analysten wird Fiserv als starker Kauf eingestuft; weitere acht Experten raten ebenfalls zum Kauf.

Elf Analysten halten dagegen eine neutrale Bewertung (“halten”) für angemessen und lediglich einer ist der Meinung, dass Anleger ihre Anteile an Fiserv verkaufen sollten. Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung bezüglich des Finanzunternehmens.

Zudem bestätigt das Guru-Rating mit einem aktuellen Wert von...