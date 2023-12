Fiserv Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten daher kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für Fiserv auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass Fiserv weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Fiserv überverkauft ist und wird daher mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Fiserv-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Fiserv liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,78 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Fiserv-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage beträgt 119,9 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 134,18 USD lag. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 11,91 Prozent. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 122,42 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Fiserv in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,36 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +13,38 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hat Fiserv mit einer Rendite von 18,48 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Aufgrund dieser Überperformance wird Fiserv in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.