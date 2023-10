Fiserv Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Fiserv erhält gute Bewertungen von Analysten, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" basierend auf 16 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, mit einer Kursprognose, die ein Aufwärtspotenzial von 15,7 Prozent zeigt. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 39,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Handelssignale deuten jedoch auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Finanzsektor und der IT-Dienstleistungsbranche liegt Fiserv deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt.

