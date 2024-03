Fiserv Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Fiserv-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 128,9 USD, während ihr aktueller Kurs bei 156,29 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +21,25 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 146,27 USD, was einem Abstand von +6,85 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fiserv beträgt derzeit 28, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fiserv-Aktie liegt bei 18, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fiserv.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Fiserv in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,02 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 12,81 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.