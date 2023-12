Fiserv Aktie: Anleger sollten sich noch gedulden!

Die aktuellen Analysen zeigen, dass die Aktie von Fiserv nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt rund 5,81% über dem aktuellen Kurs.

Am 20. Dezember 2023 verzeichnete Fiserv einen Kursrückgang von 1,07%. Das Kursziel für Fiserv liegt bei 128,71 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,13.

In den letzten fünf Handelstagen, also in einer vollständigen Handelswoche, summierte sich der Kursrückgang auf 1,68%. Die [...] Hier weiterlesen