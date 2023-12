Fisco Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Fisco Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Fisco im Meinungsmarkt diskutiert. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Fisco konnten jedoch in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Fisco-Aktie von 94 JPY mit einer Entfernung von -17,71 Prozent vom GD200 (114,23 JPY) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 99,54 JPY auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fisco ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 80, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 56,67 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Fisco-Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.