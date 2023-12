Firstwave Cloud Technology Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten Wochen wurde über die Firstwave Cloud in sozialen Medien besonders negativ diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen die Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Firstwave Cloud derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 AUD, während der Kurs der Aktie (0,03 AUD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 AUD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Firstwave Cloud momentan überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (75 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (78,57) führen zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Firstwave Cloud in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Aufgrund dieser Punkte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.