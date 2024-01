Starbreeze (B) Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Starbreeze-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,01 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,47 SEK liegt, was einem Unterschied von -53,47 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,51 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter, mit einer Abweichung von -7,84 Prozent. Daher erhält die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Starbreeze-Aktie beträgt derzeit 62,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 73, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den Social Media in Bezug auf Starbreeze zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Starbreeze daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Starbreeze in den Social Media, und die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse, der Relative Strength Index, die Anlegerstimmung und das Sentiment und Buzz in den Social Media deuten insgesamt darauf hin, dass die Starbreeze-Aktie derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.