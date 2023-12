Firstrvice Holding Ltd Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten Wochen konnte bei First Service keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz festgestellt werden. Weder positive noch negative Themen haben zu auffälligen Ausschlägen geführt. Daher wird das Kriterium des Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält First Service daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über First Service neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der First Service von 0,218 HKD mit -46,83 Prozent Entfernung vom GD200 (0,41 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,27 HKD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -19,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Service-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls negative Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80,65 Punkten, was bedeutet, dass die First Service-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält First Service daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.