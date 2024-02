Firstrand Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "FirstRand":

Die Dividendenrendite für Firstrand beträgt derzeit 5,67 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 5,51 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Firstrand ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Firstrand derzeit bei 3,26 EUR, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,14 EUR, was einen Abstand von -3,68 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 3,33 EUR, was zu einem "Schlecht"-Signal und einer Differenz von -5,71 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Firstrand-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 61,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Firstrand.