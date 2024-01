Firstrand Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "FirstRand":

Die technische Analyse der Firstrand-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,23 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,52 EUR liegt somit deutlich über diesem Wert, was einer Differenz von +8,98 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt bei 3,23 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs um +8,98 Prozent darüber, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Firstrand-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung in den vergangenen zwei Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Firstrand mit einem Wert von 10,83 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 51,6, was einen Abstand von 79 Prozent zum Wert von Firstrand bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Firstrand-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.