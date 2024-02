Firstrand Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "FirstRand":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Firstrand eingestellt waren. In den vergangenen zehn Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dass negative Aspekte zu verzeichnen waren. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Firstrand daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Firstrand-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -4,29 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -5,74 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Firstrand liegt derzeit bei 5,67 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,56 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Firstrand festgestellt werden. Es gab keine auffälligen Veränderungen in der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Firstrand für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.