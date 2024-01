Firstrand Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "FirstRand":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger in Bezug auf die Firstrand-Aktie nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert haben als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Firstrand mit einer Ausschüttung von 6,51 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,73 %. Daher wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Firstrand liegt bei 61,9, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 44,07 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt für die Firstrand-Aktie zu ähnlichen Schlusskursen führen, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt erhält die Firstrand-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der verschiedenen analysierten Kriterien.