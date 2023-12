Firstlogic Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Firstlogic-Jp als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Firstlogic-Jp-Aktie liegt bei 54,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 47,73, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Des Weiteren lässt sich bei Firstlogic-Jp über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität im Netz feststellen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In den sozialen Medien wurde über Firstlogic-Jp in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine durchgängige "Neutral"-Bewertung für die Firstlogic-Jp-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments.