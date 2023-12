Firstgroup Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Firstgroup hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 79,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche eine Outperformance von +59,03 Prozent bedeutet. Im Durchschnitt stiegen die vergleichbaren Aktien in dieser Branche um 20,66 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,68 Prozent verzeichnete, liegt Firstgroup mit einer Überperformance von 72,01 Prozent deutlich vorne. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Firstgroup im Vergleich zur Branche im Durchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus. Mit einer Rendite von 3,92 % liegt das Unternehmen 7,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 11,24 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Firstgroup weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 34,75 Punkten, während der RSI25 bei 54,09 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie von Firstgroup nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 13,99 liegt das Unternehmen insgesamt 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" von 21,32. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".