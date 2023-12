Firstgroup Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Firstgroup Plc.":

Die Firstgroup-Aktie wird nach einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnittsschlusskurs von 138,95 GBP bewertet. Der letzte Schlusskurs lag bei 168 GBP, was einem Unterschied von +20,91 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 160,34 GBP, was einem Unterschied von +4,78 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Firstgroup auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung nach der einfachen Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist die Firstgroup-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,99 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 20,96 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Firstgroup liegt bei 38,51 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 47,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für Firstgroup ist größtenteils positiv, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien zu erkennen ist. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Firstgroup, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gute Bewertung sowohl aus technischer als auch fundamentaler Sicht und auch das Anleger-Sentiment spricht für eine positive Einschätzung der Firstgroup-Aktie.