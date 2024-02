Firstgroup Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Firstgroup Plc.":

Die Dividendenrendite von Firstgroup liegt aktuell bei 3,92 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Straße und Schiene (7,57 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Firstgroup in den letzten 12 Monaten eine Performance von 79,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Schnitt um 7,22 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +72,47 Prozent im Branchenvergleich für Firstgroup. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,23 Prozent hatte, liegt Firstgroup mit einer Überperformance von 77,46 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Firstgroup. In den letzten sechs Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Firstgroup daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Firstgroup ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,99 auf, was 12 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Straße und Schiene" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.