Firstgroup Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Firstgroup Plc.":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten fünf Mal die Bewertung "Gut", null Mal die Bewertung "Neutral" und null Mal die Bewertung "Schlecht" für die Firstgroup vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Firstgroup. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 154,9 GBP und erwarten eine Entwicklung von 2,78 Prozent, mit einem mittleren Kursziel bei 159,2 GBP. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft, und insgesamt erhält die Firstgroup von institutionellen Analysten die Bewertungsstufe "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Firstgroup lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Firstgroup in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Dividendenrendite von Firstgroup liegt aktuell bei 3,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,49 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,57 Prozent zur Firstgroup-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Firstgroup aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Firstgroup hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.