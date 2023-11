Firstgroup Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Firstgroup":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde kürzlich besonders über die Aktie von Firstgroup diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Firstgroup befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Firstgroup eine Rendite von 61,56 Prozent erzielt, was mehr als 57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Straße und Schiene" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 18,18 Prozent, wobei Firstgroup mit 43,38 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Firstgroup als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Firstgroup-Aktie beträgt 91,13, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 36,34 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Firstgroup zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Firstgroup bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".