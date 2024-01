Firstational FinancialPref A Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) für die First National-Aktie liegt bei 44,5, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) wird die First National-Aktie als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,14 im Vergleich zum Branchen-KGV von 87,13. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die First National-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 37,81 CAD, während der Aktienkurs bei 38,84 CAD um +2,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 37,7 CAD weist auf eine Abweichung von +3,02 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Analysten schätzen die First National-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, wobei von 18 Analysten 6 eine neutrale Bewertung abgaben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel in Höhe von 40,83 CAD deutet auf eine Erwartung von 5,13 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.