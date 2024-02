Firstational FinancialPref A Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet werden kann, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die First National-Aktie beträgt aktuell 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage, der weniger volatil ist als der RSI7, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,12). Somit liefert die Analyse der RSIs zu First National insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei First National in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält First National für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First National-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 38,09 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 40,21 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. In der Summe wird die First National-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Schließlich wird die Aktie von First National aus Sicht der fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,54 insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der 128,1 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".