First of Long Island Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Dividendenrendite von First Of Long Island liegt derzeit bei 7,47 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für First Of Long Island beträgt 71,05 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von First Of Long Island mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,15 bewertet, was 35 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für First Of Long Island schwach und negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.