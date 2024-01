First of Long Island Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Of Long Island-Aktie beträgt 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 41,11, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für First Of Long Island.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an acht Tagen positiv und neutral an sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen First Of Long Island. Basierend auf dieser Stimmungslage wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von First Of Long Island liegt derzeit bei 7,47 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat eine Dividendenrendite von 138,97, was zu einer Differenz von -131,51 Prozent zur First Of Long Island-Aktie führt. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.