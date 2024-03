First of Long Island Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der First Of Long Island zeigt, dass sie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die First Of Long Island-Aktie beträgt 44,54, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 58,33 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

Die Dividendenrendite der First Of Long Island liegt bei 6,79 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,32 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 131,53 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie der First Of Long Island. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen angesammelt. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie der First Of Long Island im letzten Jahr eine Rendite von -32,52 Prozent erzielt, was 46,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 4,84 Prozent, wobei First Of Long Island aktuell 37,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.