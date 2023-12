First of Long Island Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die First Of Long Island-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. Beginnend mit der Dividendenrendite, die derzeit bei 7,47 Prozent liegt, ist sie unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Hinsicht ein "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkursentwicklung liegt die Rendite der First Of Long Island-Aktie um 36,52 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt die Aktie mit 34,08 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Aktie jedoch positive Bewertungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 12,21 USD, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 13,38 USD, was einen Abstand von +9,58 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +17,27 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie der First Of Long Island in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die technische Analyse positive Signale liefert.