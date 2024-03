First of Indiana Aktie: Das wird teuer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für First Of Indiana jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von First Of Indiana mit 13,6 USD derzeit -5,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10,76 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von First Of Indiana bei 4,41 Prozent, was 134,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt durchschnittlich eine Dividendenrendite von 138. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen First Of Indiana. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.