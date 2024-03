First of Indiana Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die aktuelle Dividendenrendite von First Of Indiana beträgt 4,41 Prozent, was 133,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete First Of Indiana in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,65 Prozent. Andere Aktien dieser Branche stiegen im Durchschnitt um 4,87 Prozent, was bedeutet, dass First Of Indiana im Branchenvergleich um -17,52 Prozent unterperformte. Der gesamte "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine Rendite von 13,52 Prozent im letzten Jahr, wobei First Of Indiana um 26,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität rund um First Of Indiana durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich First Of Indiana betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um First Of Indiana in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stimmung rund um First Of Indiana als "Gut" eingestuft werden muss.