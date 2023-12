First of Indiana Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die First Of Indiana-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weniger Volatilität und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für First Of Indiana.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete die First Of Indiana-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,81 Prozent, was eine Underperformance von -10,39 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Aktie um 19,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei First Of Indiana festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über First Of Indiana diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.