First of Indiana Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Aktienanalyse von First Of Indiana: Dividende und technische Analyse im Fokus

Investoren, die derzeit in die Aktie von First Of Indiana investieren, dürfen sich über eine Dividendenrendite in Höhe von 4,92 % freuen. Allerdings liegt diese Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken um 134,05 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für First Of Indiana liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral eingestuft wird. Insgesamt lautet die Einstufung für den RSI somit "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt neutralen Zuspruch für die Aktie von First Of Indiana in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positiven noch negativen Ausschläge, und auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 15,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14 USD liegt, was einem Unterschied von -11,28 Prozent entspricht und zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 13,53 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating im Rahmen der einfachen Charttechnik versehen.