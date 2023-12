First ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "First Financial":

Die First-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 3,02 Prozent, was 135,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,67) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die First-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First bei 8,01, was unter dem Branchendurchschnitt (15,49) liegt. Demnach wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 35,91 USD für die First-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 44,34 USD (+23,48 Prozent Unterschied), weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich First ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung erhält die First-Aktie die Einschätzung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für die First-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer und anlegerbezogener Basis.