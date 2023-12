First Western Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs der First Western-Aktie hat im letzten Jahr eine Rendite von -44,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die First Western-Aktie jedoch um 54,78 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,72 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich Handelsbanken beträgt 0,88 Prozent, wobei die First Western-Aktie aktuell 44,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität gibt es ebenfalls keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Dividendenrendite der First Western-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Western-Aktie liegt bei 61, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 31,65 eine weniger volatile Entwicklung und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die First Western-Aktie somit in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.