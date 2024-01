First Western Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

First Western schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 138,98 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 138,98 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragseinstufung und wird als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für First Western beträgt derzeit 93,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird First Western in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,71 Euro für jeden Euro Gewinn von First Western zahlt. Dies ist 12 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 15 und führt dazu, dass der Titel als unterbewertet eingestuft wird und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität bewertet. Die Analyse ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso erfährt das Unternehmen keine bedeutend höhere oder niedrigere Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die First Western-Aktie ein "Neutral"-Rating.