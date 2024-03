First Western Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Aktienkurs von First Western weist im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Finanzaktien eine Rendite von -34,17 Prozent auf, was mehr als 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite der Handelsbanken-Branche der letzten 12 Monate beträgt 0,16 Prozent, wobei First Western mit 34,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Western-Aktie beträgt aktuell 63, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 57,86 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Äußerungen. Insgesamt bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist First Western derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,76 %. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.