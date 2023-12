First Wave BioPharma Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Diskussionen rund um First Wave Biopharma auf den sozialen Medien signalisieren eine deutliche Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Kommentare. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von First Wave Biopharma aus Anlegerperspektive als "Schlecht" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Wave Biopharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,28 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,221 USD) liegt somit deutlich darunter (Unterschied -82,73 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,29 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-23,79 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die First Wave Biopharma-Aktie somit basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt First Wave Biopharma 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich ein unrentables Investment ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 88 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60) führt zu einer abweichenden Bewertung, nämlich einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für First Wave Biopharma.