First Watch Restaurant-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die First Watch Restaurant-Aktie abgegeben. Davon wurden 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die First Watch Restaurant-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu First Watch Restaurant. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 20,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,58 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,65 USD. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen war jedoch höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die First Watch Restaurant-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, aber es gab verstärkte negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der First Watch Restaurant-Aktie mit 18,65 USD inzwischen +1,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.