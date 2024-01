First Watch Restaurant Aktie: Was für ein Plan!

Die First Watch Restaurant-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 20,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 3,79 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Watch Restaurant-Aktie liegt bei 41, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 44,25 und liefert somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit und eine negative Stimmungsänderung im Internet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der First Watch Restaurant-Aktie bei 17,72 USD verläuft, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einem "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Gut".