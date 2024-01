First Watch Restaurant Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Watch Restaurant-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 76 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von 42,59 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von First Watch Restaurant von Analysten insgesamt mit 4 guten, 1 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,63 Prozent bedeutet und somit zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 19,17 USD der First Watch Restaurant-Aktie 4,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie jedoch 8,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gute" Bewertung für die Aktie der First Watch Restaurant.