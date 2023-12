First Watch Restaurant Aktie: Jubelschreie!

In den letzten Wochen gab es bei First Watch Restaurant eine deutliche Veränderung im Stimmungsbild, die sich positiv entwickelt hat. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die als Grundlage für diese Analyse dient. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Kriterium "Stimmung" mit "Gut" bewertet. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, weshalb die Stärke der Diskussion mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält First Watch Restaurant für diese Stufe daher ein "Gut".

Das Stimmungsbarometer in den sozialen Netzwerken zeigt, dass die Anleger in den vergangenen Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

Im letzten Jahr erhielt First Watch Restaurant insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu First Watch Restaurant, jedoch ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Aufwärtspotential von 4,81 Prozent. Daher wird dies als "Neutral"-Empfehlung eingestuft. Insgesamt erhält First Watch Restaurant für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für First Watch Restaurant zeigt eine Bewertung als "Neutral", da er bei 38,24 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 liegt bei 30, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

