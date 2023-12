First United Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die fundamentale Analyse von First United zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,33 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 15,57. Dies entspricht einem Unterschied von 53 Prozent und lässt darauf schließen, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich First United ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Insbesondere in den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 16,57 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 23,51 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +41,88 Prozent und zum GD50 von +22,38 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -133,77 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält First United von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive fundamentale und anlegerseitige Bewertung, während die Dividendenpolitik ein negatives Bild zeichnet.