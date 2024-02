First US Bancshares Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die First Us Bancshares-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist First Us Bancshares derzeit eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor ergibt sich, dass First Us Bancshares im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,09 Prozent erzielt hat, was jedoch 151525,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -0,76 Prozent, und First Us Bancshares liegt aktuell 12,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Us Bancshares einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet betrachtet werden kann, und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.