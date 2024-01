First US Bancshares Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI der First Us Bancshares liegt bei 70,77 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 42,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der First Us Bancshares bei 9,75 USD liegt, was einer Entfernung von +16,21 Prozent vom GD200 (8,39 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,32 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,61 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der First Us Bancshares-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der First Us Bancshares beträgt 1,94 Prozent und liegt damit 137,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 (Branche: Handelsbanken). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von First Us Bancshares als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 7,37, was insgesamt 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" mit 15,6. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".