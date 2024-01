First US Bancshares Aktie: Alles kein Problem!

Die First Us Bancshares hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10,04 USD erreicht, was einer Differenz von +8,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 jedoch +19,95 Prozent, was zu der Einstufung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,85, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,81 %) ist die Dividende von First Us Bancshares mit 1,94 % niedriger zu bewerten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.